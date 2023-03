MESTRE - È già storia "La Storia" di Nicola Parente all'Area City. La serata-evento di sabato 4 marzo dedicata agli over 40 (e preclusa agli under 25) per rivivere la più che trentennale vicenda della discoteca ha registrato un successo clamoroso, confermando le premesse datate 10 gennaio: sold out, per una reunion nazionale con presenze da Trieste, Verona, Ferrara, Milano, Udine.

RICHIAMO PER IL NORDEST

Ore 22. Davanti al locale qualcuno comincia a chiedere se si può entrare. Niente da fare: è ancora presto, ma non troppo. I primi all'ingresso prioritario sono Silvia e Lorenzo, di 41 e 42 anni. «Non volevamo fare coda, ma non potevamo mancare - spiegano - Venivamo qui agli inizi degli anni Duemila, spensierati, senza i figli che adesso ci aspettano da amici. Però lo spirito è quello di allora, e questa sera vogliamo rivivere la nostra giovinezza, ritrovando conoscenze disperse, in un posto che non sembra cambiato, buttafuori compresi».

LA SICUREZZA

Anche per il capo della sicurezza «è bello ritrovare le persone che venivano una volta; per noi sarà una notte tranquilla». O quasi. Perché c'è chi prova a imbucarsi benché sprovvisto di prevendita. Resta fuori perfino Ricky Mr. Selfie, mentre l'influencer Alice Basso e Titti Mastrogiacomo, storica proprietaria del Divinae Follie di Bisceglie che ha portato il "modello Area" in Puglia, sono forse più previdenti, in quanto Luca Giolo è irremovibile: «Chiedo scusa ai tanti che non ho potuto accontentare dice uno dei tre proprietari (gli altri sono Ricky Tag e Giacomo Brun) - Grazie a tutto lo staff che rende possibile questa serata, che l'anno prossimo vorremmo raddoppiare».

SFILATA DI DJ

Ore 22.30. Parte la musica del dj Fabe, mentre fuori l'affluenza aumenta. Flavia ha 48 anni e parla dei tempi dell'Area Satanica: «Avevo preso una pausa per i figli, ma ora vengo sempre a queste feste, con le grandi animazioni di Parente, che portò da Ibiza facendo divertire generazioni: è un grande, copiato poi da tutti». Poco più in là c'è Manola, 47 primavere, che aspetta le amiche, pensando ai sabati sera e alle domeniche pomeriggio in pista. Dietro di lei chiacchierano due Massimo, di 54 anni: «Bello questo "remember" e che ricordi quegli Anni 90; non avevamo pensieri, eravamo giovani, come Andrea, un compagno di avventure che non c'è più».

RED CARPET VERTICALE

Dentro la discoteca, mentre i clienti si abbandonano alle immancabili foto davanti al "red carpet verticale" con il logo Area City, riflettendo su come con gli occhi da adulti il locale sembri più piccolo, e più di qualcuno urli di gioia ritrovando vecchi amici gridando «Tonyyy, da quanto», lo staff è in fermento. «Tanta emozione e curiosità» raccontano Angela e Ilenia al guardaroba. «Sono in ansia confida un responsabile , perché organizzatori e clienti sono tutti grandi».

CLIMA D'ATTESA

Ma il giovane Roberto non è l'unico a tradire agitazione, anzi, è in illustre compagnia. «Sono teso ed emozionato perché si è generata un'attesa pazzesca rivela Nicola Parente, già braccio destro di Flavio Briatore al Billionaire Rispetto alla mia Area oggi non ci sono più le gradinate e hanno aggiunto un privé», ricorda osservando quella che fu la sua creatura e sicuro che «il futuro sarà la biglietteria online».

Scoccata la mezzanotte, è la volta del dj Alex Natale. Ormai la pista è stracolma. Ballano tutti. «È come una rinascita con i crismi dei nostri tempi», commentano i cinquantenni Andrea e Antonio. Ma ecco in consolle arrivare Mauro Ferrucci e Tommy Vee, entrambi presenti, uno ai dischi e l'altro in pista, nel "delirio" della grande apertura di 34 anni fa, quando la sera del 23 dicembre 1989 arrivò all'Area anche il Duca Bianco David Bowie.

IL RICORDO DI BOWIE

«Io c'ero dice Barbara - Ho fatto pure la ragazza immagine», mentre Jacopo, il cameriere non era nemmeno nato: «Non so cosa aspettarmi: mai fatto eventi del genere. Però c'è un bel clima». Mary la barista è dello stesso avviso: «Finalmente una bella clientela sostiene, lei che gira molte disco - Ci chiediamo spesso dove sia finita questa gente della notte, ed eccola qui. Speriamo di divertirci: lasciamo i problemi a casa per una sera e pensiamo solo a fare un buon lavoro, bevendo con responsabilità. Servirebbero davvero più serate così».

APPUNTAMENTO AL 2024

Presto fatto. Il prossimo evento targato Parente all'Area è fissato per il 2 marzo 2024, quando il locale compirà 35 anni, e già fioccano prenotazioni. "La Storia" continua. «Pubblicherò un terzo libro per questa occasione - annuncia l'organizzatore -, ma prima ci vediamo quest'estate nel Veneziano per una serie di grandi eventi».