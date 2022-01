MESTRE - Per la prima volta Bissuola avrà un mercato agricolo settimanale all'aperto. Verrà inaugurato ufficialmente domani mattina e sarà presente nella grande piazza del parco Albanese (a fianco del teatro e del centro civico con la biblioteca) ogni sabato dalle 8 alle 12:30. L'iniziativa parte con quindici aziende che hanno aderito alla proposta della Municipalità Carpenedo Bissuola sviluppata dal Comune di Venezia. Per la prima volta una delle funzioni che erano state pensate per il grande parco inaugurato nei primi anni Ottanta del secolo scorso, viene insediata in uno dei pochi quartieri della città che mantengono, e incrementano, la densità abitativa con 90 mila residenti. «Come Amministrazione stiamo lavorando per aumentare l'economia circolare, per favorire i negozi di vicinato rispetto ai centri commerciali, e rivitalizzare il quartiere e il Parco» ha detto l'assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga, che ha presentato la novità assieme al presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo Raffaele Pasqualetto, alla rappresentante unica degli operatori del nuovo mercato Martina Boselli, al dirigente comunale Francesco Bortoluzzi e a Gabriella Castagnoli del Servizio Commercio su aree pubbliche.



KM ZERO

Il mercato sarà a chilometro zero perché vi si venderanno le produzioni locali, e sarà possibile fare la spesa settimanale non solo di frutta e verdura, perché le aziende, oltre a coltivare la terra e a vendere ai grossisti, per sopravvivere ha dovuto trasformare i prodotti e, vendendo al mercato, evitano di restare schiacciate nella lunga filiera della grande distribuzione che paga pochissimo i coltivatori, e offrono alla popolazione cibo più sano, raccolto la sera prima o la mattina stessa nel campo o macellato qualche settimana prima, il tempo della frollatura. Al mercato di Bissuola si potrà trovare ogni genere di cibo perché gli agricoltori proporranno frutta e verdura ma anche sughi per la pasta, pane, pasta, uova, succhi di frutta, vino, marmellate, sottaceti, carne bianca e rossa anche già preparate in piatti elaborati e pronti per la cottura. «L'idea nasce dalla visione completa di quel che può avere un parco, oltre a giochi per bimbi, spazi per passeggiate, sport, cultura, teatro - ha spiegato Pasqualetto -. Stiamo investendo molto sulle associazioni per mantenerlo vivo perché lo spaccio è stato debellato, ma è solo rendendolo sempre frequentato che evitiamo che si fermino persone non gradite e la microcriminalità».



I 5 FARMERS

Il mercato del parco Albanese è il quinto agricolo della città e si aggiunge a quelli di Lido, Venezia centro storico, Mestre e Chirignago, ma come ha spiegato il dirigente Bortoluzzi, è il primo che rispetta il regolamento approvato a fine dicembre dal Consiglio comunale per i farmers nati 10 anni fa e rimasti sperimentali fino al mese scorso: «Ora gli abbiamo dato dignità, immaginando di istituirne di nuovi nel Comune».

Quello di Bissuola potrebbe anche ingrandirsi e ospitare un vero e proprio mercato ambulante completo? «Non è un'iniziativa fatta per vedere se si possono spostare alla Bissuola altri mercati come quello bisettimanale del centro di Mestre - ha tagliato corto Costalunga -. Partiamo con l'alimentare, poi vediamo se possiamo aggiungerci tipologie come l'artigianato e altro. Più in generale la riorganizzazione dei mercati cittadini è nei progetti dell'Amministrazione ma con molta calma anche per evitare di perdere le attività».