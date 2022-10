Mattia Ollerongis, lo scrittore sbocciato sui social alla Vez per presentare il suo nuovo romanzo

VENEZIA – VENEZIA – «Certi rapporti si reggono in piedi solo grazie a una persona. Se non sei tu a scrivere per primo, nessuno si fa sentire. Se non sei tu a fare quel passo indietro, sai, nessuno torna da te per chiarire, per aggiustare, per migliorare, per provare, che ne so, a funzionare insieme …». Parola del poeta e scrittore Mattia Ollerongis, al secolo il 26enne Mattia Signorello, talentuoso autore sbocciato qualche anno fa sui social, dove ha inizialmente condiviso i suoi versi che hanno conquistato 575mila followers solo su Instagram. Mattia Ollerongis è diventato, nel tempo, un vero e proprio divulgatore della parola poetica e letteraria e nel 2022 ha dato alle stampe, per Sperling & Kupfer, un romanzo che raccoglie il sentire generazionale, pur generando emozioni universali: “Uomini che tornano. Storia di un amore infinitamente complicato” è il sequel di “Donne che ci credono ancora”, il precedente romanzo di Ollerongis che aveva fatto palpitare i cuori di moltissimi giovani lettori.

Appuntamento in biblioteca

L’appuntamento per saperne di più sul romanzo, e per incontrare dal vivo Mattia Ollerongis, è fissato alla Biblioteca Civica VEZ, venerdì 7 ottobre alle 17.30, nell’ambito del cartellone In_touch. Incontri altamente reattivi, promosso dalla Rete Biblioteche del Comune di Venezia con il contributo finanziario dei fondi strutturali europei PON METRO. “Uomini che tornano” è il settimo libro dell’instapoet Ollerongis, capace di conquistare le classifiche con il suo stile in prosa e poesia: le sue sono storie moderne di amore e relazioni, con giovani protagonisti dei quali l’autore condivide paure e speranze.