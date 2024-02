Il Rotary club lancia il progetto per imparare a praticare il massaggio cardiaco: gli studenti arrivano in massa

L’iniziativa è rivolta principalmente, ma non solo, agli studenti degli Istituti Superiori di San Donà frequentanti l’ultimo triennio, ai docenti e al personale Ata delle scuole coinvolte.

Gli studenti delle scuole superiori sandonatesi sono oltre 5.000 e pertanto il progetto BLSD può avere un impatto importante dato il numero elevato di soggetti attivi coinvolti.

L’attività del Progetto BLSD prevede una parte teorica e una parte pratica per provare l’utilizzo per defibrillatore, il massaggio cardiaco, la posizione laterale di sicurezza e le manovre di disostruzione.

Tali azioni, che ognuno può apprendere e replicare in autonomia, possono salvare una vita umana, soprattutto se vengono effettuate tempestivamente.

La possibilità che una vittima di arresto cardiaco possa sopravvivere dipende principalmente dal tempo di intervento poiché, in assenza di manovre rianimatorie, i danni ai suoi organi e in particolare al cervello, diventano irreversibili in pochissimi minuti (5-10).