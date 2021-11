Madonna della Salute e altri eventi, scatta l'obbligo della mascherina anche all'aperto: luoghi e date nell'ordinanza di Brugnaro

VENEZIA - Ritorna la festa della Madonna della Salute, e da allora in poi, a fiere, mercati e mercatini, è d'obbligo indossare le mascherine. L'ordinanza del sindaco Brugnaro prescrive di indossare i dispositivi di protezione, "mascherine chirurgiche o di comunità, o monouso lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso, con esclusione di dispositivi con filtro". Vanno portati anche all'aperto, "in ogni tratto viabile interessato dall’attivazione di sensi unici pedonali e in ogni altra occasione di tempo e di luogo in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale".

L’obbligo non riguarda i bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. I commercianti dovranno, oltre ad indossare essi stessi la mascherina, mettere a disposizione dei clienti prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento. L'ordinanza poi ricorda che per ogni violazione scatteranno le sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme di legge.

Ecco gli eventi in cui bisognerà osservare l'obbligo.

Fiera della Madonna della Salute (dal 19/11/2021 al 21/11/2021: Campo della Salute, Rio Terà dei Saloni, Rio Terà dei catecumeni, Fondamenta della Salute, Campo San Gregorio); Fiera di Natale (20/12/2021 al 24/12/2021: Santa Fosca, Strada Nuova, Campo San Felice, Campo Santi Apostoli, Campo San Bartolomeo); Mercatino in Campo San Maurizio (3, 4 e 5/12/2021); Fiera dell’Epifania (dal 02/01/2022 al 05/01/2022: Strada Nuova da Campo Santi Apostoli fino a Campiello Testori); Mercatini di Natale in Piazza Ferretto (dal 27/11/2021 al 29/12/2021), via Poerio e via Allegri (dal 27/11/2021 al 09/01/2022), piazza Mercato a Marghera (dal 28/11/2021 al 09/01/2022).