Arrivate 600.000 mascherine, il sindaco Brugnaro inizia la distribuzione

VENEZIA - Comincerà domani la distribuzione a Venezia di un quantitativo di 600.000 mascherine chirurgiche acquistate in Cina dal Comune, per rifornire tutti i nuclei familiari della città. Sono state fatte confezionare in sacchetti sterilizzati ciascuno da 4 pezzi, ha spiegato il sindaco Luigi Brugnaro, aggiungendo che la consegna da parte dei volontari dovrebbe concludersi nella giornata di giovedì.



«Ci vuole programmazione - ha aggiunto - e noi in città siamo in continuo movimento, nel rispetto rigoroso delle norme. Dal Governo ci aspettiamo provvedimenti di programmazione, che consentano a tutti di riaprire le attività, magari anche le scuole materne e gli asili, per aiutare chi andrà a lavorare. Stiamo elaborando un piano anche per le spiagge, ci serve la la collaborazione del Governo in chiave di programmazione. Nessuno vuol sottovalutare nulla. Però vogliamo tornare a vivere». E sul suo sfogo via social l'altro giorno, dopo la nuova ordinanza del Veneto, Brugnaro ha detto: «era solo uno sbotto...la gente era già andata ai cancelli dei cimiteri. Ma niente di più di un richiamo all'organizzazione. Il presidente Zaia ha risposto con assoluto garbo, e lo ringrazio per il lavoro che fa. Era un pò di stanchezza, che ogni tanto vien fuori». Ultimo aggiornamento: 13:25