Versa sul piatto l'insalata surgelata e spunta uno scarafaggio

di Nicola De Rossi

MARTELLAGO - Nell’salta fuori uno. La disavventura è capitata a una coppia di Maerne, in particolare a una neomamma che si è ritrovata l’insetto nel piatto. È inorridita.La 26enne, lo scorso ottobre, in un supermercato della zona, aveva acquistato tre confezioni di “” surgelate della “”. L’altroieri ha tolto una delle buste dal freezer e ha preparato la cena. Sul piatto è caduto uno scarafaggio. La donna ha lanciato un urlo ed è stato assalita dal vomito.Il marito ha verificato il sacchetto delle “erbette”: era integro il che escluderebbe responsabilità in capo al market; la contaminazione sarebbe dunque avvenuta in fase di confezionamento. La coppia ha già scritto alla casa produttrice e valuta altre iniziative.