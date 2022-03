Carnevale, al Gran Galà delle Marie trionfano Alice e Laura

VENEZIA - Un atto finale all'insegna delle emozioni, che ieri sera ha finalmente portato a svelare il nome di colei che in occasione del prossimo Carnevale sarà la protagonista del volo dell'Angelo, tenendo le migliaia di visitatori in città con il fiato sospeso e con gli occhi puntati sul paron de casa per una manciata di minuti. Alice Bars, 21 anni, di Eraclea, è la Maria dell'anno, eletta dai tredici componenti della giuria tecnica. Nel corso del gran galà ospitato nelle splendide Sale Apollinee del Teatro La Fenice, in una serata condotta dalla Maria vincitrice del 2019, l'attrice e speaker radiofonica Linda Pani è stata proclamata anche la Maria de Il Gazzettino, cui il direttore del quotidiano, Roberto Papetti, ha consegnato targa e fascia. La 22enne Laura Gastaldi, nata a Padova ma residente nella città lagunare, si è rivelata la preferita dai lettori, che hanno potuto esprimere nei giorni scorsi il proprio voto attraverso l'apposito coupon. Tutte tra i 18 e i 28 anni, nate o residenti nei Comuni della Città metropolitana di Venezia, le ragazze scelte per rivestire il prestigioso ruolo nel contesto del Carnevale 2022 hanno vissuto giorni intensi, nel segno di un appuntamento tornato in presenza, tra visite ai teatri, musei e palazzi della città, per conoscere i mestieri del mondo dell'artigianato locale. Un'ulteriore occasione per festeggiare Venezia e i suoi 1600 anni di storia.

L'ORGANIZZATRICE

«Anche se quest'anno non è stato possibile organizzare il tradizionale corteo e il volo dell'Angelo, commenta Maria Grazia Bortolato, patron della Festa le ragazze hanno mostrato il bisogno di restare unite, anche se fra loro un po' di sana competizione c'è stata. Ed è giusto che sia così. È stato uno dei più bei gruppi degli ultimi anni. In questi giorni abbiamo vissuto tantissime esperienze, in un'atmosfera in cui ognuna ha riso e scherzato insieme. In fondo, è stato come ritrovare la vita dopo mesi duri, dai quali mi auguro che anche le nuove generazioni abbiano imparato qualcosa». E infine qualche ringraziamento: «A Comune, Vela e ai relativi uffici stampa, nonché a Il Gazzettino, per averci sempre seguite».



LA GIURIA

Questi i nomi dei giurati: oltre al direttore Papetti, il direttore artistico del Carnevale, Massimo Checchetto, Francesca Pederoda, Paolo Polato, Gloria Rogliani, Claudio Vernier, Andrea Rubelli, Giovanni Giusto, Cristina Scarpa, Marco Vidal, Francesco Briggi, Eleonora Fuser e Matteo Zava. Presenti ieri anche le due damigelle Melanie Arioli e Giulia Caramel, oltre alla presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, che ha voluto rivolgere un pensiero a chi sta vivendo le difficoltà legate allo scoppio della guerra in Ucraina condividendo un messaggio di pace, e al sovrintendente del Teatro La Fenice, Fortunato Ortombina.

E se l'Atelier Pietro Longhi quest'anno ha disegnato per le Marie un abito d'epoca tutto nuovo, realizzato con materiale della tessitura Rubelli, le raffinate acconciature e il trucco sono stati curati da Monika e Umberto, hair-stylist veneziani dello storico salone di bellezza delle Mercerie San Salvador e da alcune collaboratrici. Alice Bars è stata incoronata dalla collega che l'ha preceduta nel 2021, Mara Stefanuto, con un'opera dello scultore e artista veneziano Giorgio Bortoli. A lei anche alcuni prestigiosi premi, quali una crociera Costa per due persone, ma anche un volo in elicottero su Venezia offerto da Helicopter Service del Lido, un gioiello del brand Callegaro e una scultura della vetreria d'arte Seguso di Murano.