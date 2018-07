Maria grazie alle tecniche di apprendimento per disabili e tanta grinta si diploma al liceo

di Renzo Favaretto

SCORZE' - Maria Garbardella, 29 anni, residente a Gardigiano con i due fratelli e i genitori, affetta da disabilità, è riuscita a superare l'esame di Stato al Liceo delle scienze umane di Treviso con 85/100. Un traguardo che le è stato possibile raggiungere grazie ai corsi di comunicazione facilitata che la giovane è riuscita a frequentare tre volte alla settimana a Thiene (Vi) per anni. Una tecnica impiegata da alcuni operatori ed educatori per aiutare persone con gravi disabilità psichiche e fisiche, conosciuta anche come digitazione assistita, feedback cinestesico progressivo e aumento della risposta comunicativa scritta.