Spunta uno scheletro durante i lavori di scavo: giallo nel cantiere di Terna

VENEZIA - Resti umani sono stati trovati all'interno di uno stabile abbandonato tra Malcontenta e Marghera a Mestre. A fare la macabra scoperta è stato un operaio durante dei lavori nell'immobile che si trova nei pressi di un nuovo tracciato di una linea elettrica in fase di interramento.



Sul posto sono giunti gli agenti delle Volanti, la polizia scientifica e la squadra mobile, che hanno eseguito un primo sopralluogo insieme al medico legale per poi trasferire gli atti al Pm Massimo Michelozzi. I primi accertamenti hanno portato a ipotizzare che i resti appartengano a un cittadino straniero visto che nei pressi delle ossa è stato trovato un documento croato.



Il Pm ha già disposto l'autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni per stabilire il periodo della morte, probabilmente un anno fa, le cause e l'eventuali identità del corpo. L'immobile è frequentato soprattutto da senza fissa dimora e sbandati che vi trovano rifugio.

