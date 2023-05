MARGHERA - È una fase di avvio dalle buone prospettive, quella della nuova piscina "Mar Ghe Gera", in via delle Macchine, specie se considerato che è stata inaugurata solo a fine aprile. A sottolinearlo è Maddalena Ferro, presidente di Stilelibero Ssd, società capofila del gruppo a cui è stata affidata dal Comune la gestione, che parla di una media attuale di circa 200 ingressi a settimana, una trentina a giornata. La durata della convenzione è di nove anni, per un canone annuo di 10mila euro.

«Va ricordato come questa sia una fase di avvio, oltretutto in un periodo che non è tra i più favorevoli, con l'estate ormai alle porte. Un momento fondamentale - commenta Ferro - che ci consente di ottimizzare proposte e risorse, di creare sinergie e di definire la programmazione in vista di settembre, rispondendo anche alle richieste delle altre società che fanno parte del raggruppamento».

Intanto la curiosità e l'interesse da parte di chi la zona la abita è tanta. «Questa mattina (sabato, ndr) sono entrate 15 persone a chiedere informazioni. Possono sembrare piccoli numeri, ma sono capaci di generare un innesco virtuoso». Per i bambini sono già partiti in questi giorni un paio di corsi, come pure per i neonati, che ieri sono entrati in acqua con i loro genitori, mentre settimana prossima ne inizierà uno di aquagym. Non mancano poi i primi abbonamenti richiesti dagli utenti più "affezionati" e particolarmente apprezzata si sta rivelando l'apertura della piscina che rende disponibile il nuoto libero ogni giorno anche alle 6.30, per tre volte alla settimana. «Stiamo per far partire anche delle convenzioni con i negozi limitrofi, che vendono forniture per la piscina continua Ferro Come pure con i bar della zona, con i quali stiamo definendo la percentuale di sconto per colazioni e pranzi per i tesserati dell'impianto».

Lo stesso che per la presidente farà da volano anche in termini di riqualificazione dell'area, attualmente frequentata soprattutto da lavoratori fino a sera. Tra i progetti in corso, la partecipazione al bando del progetto "Sprint" del Comune, che prevede l'accesso gratuito per anziani o per persone con disabilità ad una serie di mini-corsi in acqua e in palestra, per una ginnastica dolce. «Dovremmo farli partire verso metà giugno. E nel frattempo stiamo cercando anche di fornire la palestra degli attrezzi cardio: pensavamo di avviare quel tipo di proposta in settembre, ma poi abbiamo pensato di anticipare. D'altronde le persone, d'estate, continuano a voler svolgere l'attività fisica. Dai primi di giugno invece la Mestrina Nuoto trasferirà una parte dei suoi atleti e corsi qui e daremo il via alle collaborazioni per i centri estivi».