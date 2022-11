VENEZIA - Si è da poco celebrato il contest organizzato dal Silk Road Universities Network (Sun) e da Ca' Foscari per celebrare i 1600 anni di Venezia, in collaborazione con il Comune di Venezia. Il concorso, lanciato lo scorso aprile, ha coinvolto studenti e studentesse di tutti gli Atenei membri della rete, proponendo tre categorie (video, t-shirt, saggio) nelle quali esprimere la propria creatività su spunti legati alla città lagunare, alle sue tradizioni e alla sua storia.



Nove le proposte vincitrici, provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato tra cui glòi atenei di Bucarest, S. Pietroburgo, Allameh Tabataba'I e della Malesia. Tra i progetti premiati c'è anche quello ideato dalla cafoscarina Martina Gori, studentessa al secondo anno in Digital Management che ha vinto con una proposta dedicata a Marco Polo: «Mi sono immaginata Marco Polo in chiave social come un ponte tra il passato e il presente, il primo travel influencer. Al giorno d'oggi dobbiamo trovare nuovi modi per comunicare alle nuove generazioni la cultura. Questa maglietta per me è un mezzo di condivisione per avvicinare i giovani all'arte. Il nostro patrimonio artistico è unico al mondo e non ci possiamo permettere che le nuove generazioni non si interessino ad esso solo per via di un gap comunicativo».

La rettrice Tiziana Lippiello ha sottolineato l'importanza di Venezia per la sua dimensione culturale ed economica e sul ruolo di primo piano giocato da Ca' Foscari: «La collaborazione interistituzionale e la volontà di creare opportunità di incontro e di dialogo hanno reso possibile questa cerimonia. Grazie a tutti coloro che ci hanno creduto sin dal primo momento e che in questi due anni hanno lavorato per arrivare fino alla cerimonia odierna. Venezia è unica, per la sua dimensione storica, ambientale, culturale ed economica. È una realtà presso la quale Ca' Foscari ha deciso di investire per contribuire alla realizzazione di futuro sostenibile e più giusto, garantendo basi solide per il ponte ideale che ci porterà verso il domani. Il futuro si basa sulla conoscenza del passato e del presente, sul rispetto dell'altro e delle istituzioni, sulla volontà di stabilire il dialogo, l'ascolto e la comprensione dell'altro».



Al termine della cerimonia, i partecipanti hanno visitato la mostra virtuale "Venezia and Suzhou. Water Cities along the Silk Roads".