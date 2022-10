"Polo Marco, mercante di computer", autobiografia di un precursore sull'asse Treviso-Venezia

TREVISO - Giorgio Palesa, imprenditore impegnato per oltre 55 anni nel mondo dell'informatica, della quale è stato precursore nel Veneto, presenta a Casa dei Carraresi lunedì 17 ottobre (ore 18.30) la sua autobiografia “Polo Marco – Il mercante di computer” edito da Piazza Editore. Nato nel 1941 a Venezia ma naturalizzato trevigiano dal 1968, ha costruito, giorno dopo giorno, la propria fortuna di uomo con il pallino degli affari.

La sua avventura professionale da imprenditore nasce nel 1966. Da allora, guadagnandosi pian piano stima ed ammirazione nel mondo dell'economia trevigiana, la sua ascesa non si è mai fermata, contraddistinta da tappe fondamentali: la nascita di Informatica Palesa spa a Treviso nel 1971, la creazione di Bit Computer S.r.l. a Mestre nel 1980, la realizzazione di P & G S.r.l. a Treviso nel 1982. Integrando la propria offerta commerciale con la costituzione di Service Palesa Snc a Villorba nel 1985, l'anno successivo Innova S.r.l. a Treviso.

Palesa è stato uomo attento ai cambiamenti, sensibile al territorio, capace di instaurare con i propri clienti rapporti che il più delle volte sconfinano nella confidenza. Come quando entra a far parte di CO.GE.F. del Gruppo De Longhi, azionista e membro del cda. Attratto dalla politica, ha occasione di avvicinarsi a personaggi famosi del panorama veneto da Gianni De Michelis a Maurizio Sacconi. Frequentazioni che gli consentono di mettersi in luce come abile organizzatore di eventi di spicco, rivolti all'imprenditoria veneta. Senza rinunciare in tal modo a consolidare le basi per il proprio successo. Impegnato anche nel mondo dello sport come Presidente dei Bears di Mestre per qualche anno. Il “Polo Marco” veneziano (era questo il soprannome coniato per lui dagli amici del cuore a Venezia, fin da ragazzo) ha dato vita a numerose aziende. Fondamentale nella costruzione dei suoi successi nel 2004, la decisione di togliersi il "cappello del paron" per mettersi quello dell'azionista, entrando in Aldebra S.p.A., diventandone una trave portante. L'operazione diventa subito un case-history valorizzata da Confindustria Veneto e da una pubblicazione del Sole 24 Ore.

E' stato poi membro della Lega contro i Tumori di Treviso nel 2002, di giunta della Camera di Commercio di Treviso nel 2005, del cda di Treviso Tecnologia nel 2005, presidente della prestigiosa Fondazione Mazzotti di Treviso nel 2009, poi Presidente e Direttore Generale di Arep Onlus, fino al 2015.