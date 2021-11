Matteo e Niccolò Polo (XIII-XIV secolo, nascite e morti sconosciute): mercanti, viaggiatori ed esploratori

VENEZIA - Chiunque al mondo, alla domanda su chi sia stato il più grande viaggiatore - forse di ogni tempo -, esploratore, archetipo del mercante veneziano, risponderebbe Marco Polo: né peraltro sarebbe una risposta sbagliata, se non altro per il carico meraviglioso di testimonianza che (complice il suo periodo di prigionia) ci ha lasciato del suo tempo e delle sue peregrinazioni grazie al suo "Milione".

Ma non va dimenticato che se lui trascorse diciassette anni alla corte di Kublai Khan a Khanbaliq, l'attuale Pechino, ci arrivò grazie al padre Niccolò e allo zio Matteo, che non solo trascorsero lo stesso suo tempo in Cina, ma in estremo Oriente ce lo portarono al ritorno da un primo loro viaggio di almeno quattro anni.

Niccolò, assieme al fratello minore Matteo, partì per Costantinopoli subito dopo la metà del Duecento, lasciando la moglie e il figlio Marco ancora bambino a Venezia. Qui i due fratelli (che come molti veneziani dei secoli passati trascorsero la maggior parte della loro vita fuori da Venezia), condussero i loro commerci potendo godere delle facilitazioni ottenute dalla Repubblica fin dai tempi della conquista della città a seguito della quarta crociata, nel 1204. Ma quando la situazione politica iniziò a farsi precaria decisero di trasferire il cuore della loro attività sulle sponde del Mar Nero a Sudak - Soldaia - in Crimea, che già faceva parte della loro vasta rete commerciale.

Una decisione che si rivelò estremamente saggia: alcuni mesi più tardi, nel 1261, Michele Paleologo riconquistò Costantinopoli e distrusse il quartiere veneziano, imprigionando e uccidendo i mercanti originari della Serenissima. Da Sudak, allora parte del nuovo stato mongolo, dopo circa un anno mossero più a Oriente verso Bukhara, nell'attuale Uzbekistan, fuggendo nuovi attriti politici ma soprattutto cercando vie nuove ai loro commerci. Fu da qui che, nel 1264, si unirono a una ambasciata di Hulagu Khan verso il fratello Kublai, a Kahnbaliq; solo due anni più tardi mossero per il viaggio di ritorno, incaricati dall'imperatore di farsi latori di un suo messaggio per il papa: l'invio di cento missionari che potessero insegnare il cristianesimo e i costumi occidentali al suo popolo e olio della lampada del Santo Sepolcro. Per viaggiare sicuri furono forniti di una "paiza", una tavoletta d'oro col sigillo imperiale che li autorizzava a ottenere l'alloggio, cavalli e cibo in tutto il dominio del Khan.

Matteo e Niccolò tornarono a Venezia nel 1269 o 1270, mentre la sede papale era vacante e solo nel 1271, con l'elezione di Gregorio X, poterono ripartire alla volta della Mongolia. I cento missionari auspicati si erano ridotti a due: i frati domenicani Niccolò da Vicenza e Guglielmo di Tripoli, che videro però bene di abbandonare la compagnia per paura all'inizio del viaggio. Coi due veneziani partì però anche Marco, l'allora sedicenne figlio di Niccolò, che dopo la morte della madre era stato cresciuto da altri zii. Khanbaliq fu raggiunta nel 1274.

Da questo momento in poi, ogni cosa è descritta nel "Milione": luoghi, genti, viaggi, storie. Diciassette anni trascorsi a dedicarsi alla mercatura e alle missioni diplomatiche delle quali specialmente Marco fu incaricato da Kublai Khan, che lo aveva preso molto in simpatia. Secondo il racconto dello stesso Marco, i Polo chiesero più volte il permesso di tornare a casa, ma il Khan non gli concesse mai di partire.

Alla fine, nel 1291 Kublai affidò a Marco, Niccolò e Matteo il compito di scortare la principessa mongola Koekecin (descritta come Cocacin nel libro di viaggio) fino al suo promesso sposo, l'Ilkhan Arghun, in Persia. Svolto quest'ultimo incarico, i tre partirono per Trebisonda e lì si imbarcarono per Venezia. Una divertente storiella veneziana racconta come al loro ritorno i parenti faticarono a riconoscerli finché, tagliatesi le fodere degli abiti di foggia orientale, ne fecero uscire decine e decine di gemme preziosissime. Potere dell’amore parentale, vien da pensare. Niccolò Polo morì quasi certamente prima del 1300, seguito dal fratello Matteo attorno al 1317. Le loro voci e storie passano ancora oggi attraverso le parole di Marco, che ne lasciò testimonianza. Ma senza di loro, nessun viaggio sarebbe stato possibile.