VERONA - C'è anche il noto attore bellunesetra gli automobilisti coinvolti in un graveavvenuto ieri pomeriggio sull'autostrada A4, tra i caselli di Verona sud e Verona est, nel quale due donne sono rimaste ferite . Una, sulla quale si trovava Paolini, avrebbe tamponato, per cause in fase d'accertamento, unasulla quale viaggiavano le due donne vicentine; nell'urto la vettura tamponata ha superato di slancio la barriera tra le due carreggiate, finendo sulla corsia della, che corre a fianco della A4.Difficile l'intervento dei Vigili del fuoco per estrarre le due occupanti della "500": la guidatrice, una donna di Montecchio Maggiore, e la passeggera, una 52enne di Arzignano, S. L., che è andata in arresto cardiaco è stata rianimata sul posto e poi portata in ospedale, dove si trova in gravi condizioni.Secondo quanto si è appreso, Paolini - che ha 62 anni e vive da tempo a Dolo nel Veneziano - non avrebbe riportato conseguenze, se non un. L'attore è stato sentito dagli agenti della Polstrada per la ricostruzione della dinamica dell'incidente: avrebbe ammesso di essersi distratto e aver tamponato l'auto che lo precedeva. E' stato quindi indagato perL'attore viaggiava in direzione Venezia e dopo l'incidente, sconvolto, ha dichiarato: