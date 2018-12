Morta nel rogo a 45 anni. «Mia sorella era dietro l'auto così mamma non l'ha vista»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONCORDIA SAGITTARIA -. È questo il particolare che emerge nella ricostruzione della tragedia che è costata la vita a Paola Castellet , la 45enne di Concordia Sagittaria morta domenica mattina nell'incendio della sua abitazione . La donna era tornata dentro la casa in fiamme per salvare la secondogenita di 11 anni, convinta che la piccola fosse ancora nell'abitazione mentre in realtà si trovava già all'esterno, a pochi metri da lei.«Era dietro l'auto e mamma non l'ha vista», ha riferito Lucrezia, la figlia più grande, ai soccorritori. «Mamma era scesa per prima quando ha trovato il fumo che avanzava», ha riferito sempre