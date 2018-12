di B.Cer.-M.Cor.

CONCORDIA SAGITTARIA - Un dramma nel dramma, quello di Andrea Castellet, 54 anni, fratello della donna morta per salvare la figlia 11enne , soffocata dal fumo dell'incendio scaturito dall'albero di Natale.Avrebbe dovuto prendere servizio alle 8, ma due ore prima è stato svegliato dalla telefonata della madre Elda: «: le ragazze sono qui in salvo, ma lei non è più uscita». Andrea non ci ha pensato due volte, ha indossato l'equipaggiamento ed è corso in via Cesare Battisti a Paludetto. D'istinto avrebbe voluto gettarsi in avanti, malui ha capito perfettamente cosa era successo alla sorella. Ha pensato alle nipoti e alla mamma e si sono raccolti tutti a casa sua. Andrea, nonostante il dramma che stava