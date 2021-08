Buio, nubifragio e grandine: fuggi fuggi a Venezia. Sospesa la sfilata di Dolce&Gabbana

VENEZIA - Prima il buio, poi un forte acquazzone e alla fine è apparsa anche la grandine che ha investito Venezia e la sua terraferma. Proprio nel giorno dell'avvio di molti eventi in centro storico dalla Mostra del Cinema al Lido alla sfilata di Dolce & Gabbana in Arsenale. Il tutto si è scatenato in un breve arco di tempo poco dopo le ore 18 di oggi 30 agosto. E ovunque c'è stato il fuggi fuggi in cerca di un riparo.

APPROFONDIMENTI VENEZIA Violento temporale con grandine a Venezia, fuggi fuggi di turisti VICENZA Grandine e caos in autostrada, le auto cercano riparo sotto i... GAIARINE Violenta grandinata: strade imbiancate e danni ai frutteti

La sfilata D&G

Un nubifragio ha guastato la festa di Dolce&Gabbana all'Arsenale di Venezia, dove era stata allestita una passerella a specchio sulla darsena, che con un gioco ad effetto ottico sembrava far sfilare i modelli sull'acqua. La sfilata dell'alta sartoria maschile ideata a conclusione di una tre giorni di eventi allestiti nella città lagunare dagli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana è stata colpita dal temporale che si è abbattuto sulla passerella poco dopo le 18. Con il forte acquazzone è arrivata anche la grandine. Il pubblico è subito scappato cercando riparo e l'evento è stato sospeso.

Padova e Vicenza

Il maltempo ha interessato, in particolare, le province di Vicenza e Padova che, come anche il territorio veneziano sono state colpite da un forte nubifragio di breve durata ma con forti raffiche di vento miste a tempesta di ghiaccio.

Tempesta di ghiaccio sui raccolti

«Ancora grandine sulle campagne venete. Il maltempo questa volta si è presentato in maniera repentina con chicchi intensi e di piccole medie dimensioni - scrive in una nota Coldiretti Veneto - dalle prime rilevazioni le province di Vicenza e Padova come anche il territorio veneziano sono state colpite da un forte nubifragio di breve durata ma con forti raffiche di vento miste a tempesta di ghiaccio. Le colture per ora interessate, e che saranno oggetto di valutazione di eventuali danni nelle prossime ore, sono i vigneti dell’area berica, zona Longare, San Gaetano, Costozza e Laghetto. Nell’Alta Padovana sempre le grandi colture, ortaggi in pieno campo a Piombino, Trebaseleghe, nel comprensorio del Camposampierese, idem sulla Riviera del Brenta (Ve) a Mira, Borbiago e Mestre». Tecnici ed agricoltori di Coldiretti sono impegnati in queste ore a monitorare l'impatto della sferzata meteorologica.