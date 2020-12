Maltempo, neve e venti forti: è allerta meteo e possibili nevicate anche a Venezia

La perturbazione di origine atlantica che si avvicina all'Italia porterà nelle prossime ore venti forti e nevicate anche a quote di pianura sulle regioni centro settentrionali e, successivamente, sul sud del paese. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che prevede dalla serata di oggi - 27 dicembre - venti di burrasca sulla Sardegna e dalle prime ore di domani su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, in estensione a Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

La Centrale operativa della Polizia locale e la Protezione civile del Comune di Venezia comunicano che, viste le previsioni di un prossimo abbassamento delle temperature, questa sera, domenica 27 dicembre, a partire dalle ore 22, entreranno in azione gli spargisale lungo tutti i percorsi carrabili del territorio comunale. Si comunica inoltre lo stato di preallarme per possibili nevicate a partire dalle ore 20. In base alle previsioni di Arpav - Dipartimento per la sicurezza del territorio, Servizio Meteorologico, "tra la tarda serata/notte di domenica 27 dicembre e il pomeriggio/sera di lunedì 28 dicembre sarà possbile un episodio perturbato con precipitazioni diffuse, consistenti, su zone centro-settentrionali, inizialmente nevose fino a quote pianeggianti. Saranno possibili accumuli consistenti di neve fresca oltre i 700-1000 m (in media 30-50 cm) ma significativi anche a quote più basse, fino a gran parte dell'alta pianura al mattino di lunedì. I venti saranno a tratti forti dai quadranti meridionali sulla costa/pianura limitrofa, in alta quota e sulle dorsali prealpine specie tra la mattina ed il primo pomeriggio di lunedì".

Si raccomanda agli automobilisti di guidare con la massima prudenza. Si ricorda inoltre ai cittadini che nel piano d'informazione “Ocio che nevega” predisposto dal Comune di Venezia, vengono indicati alcuni consigli utili sui comportamenti da tenere per evitare rischi e disagi per la neve ed il gelo.

Autobrennero

In vista dell'arrivo della perturbazione l'autostrada del Brennero ha predisposto l'attività di sgombero neve con circa 300 operatori mobilitati e 220 mezzi a disposizione.

Sono attese inoltre nella giornata di domani nevicate fino a quote di pianura su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, entroterra ligure ed Emilia-Romagna. Il Dipartimento ha anche valutato per la giornata di domani allerta arancione su parte dell'Emilia-Romagna e sul Gargano in Puglia.

