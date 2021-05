Il maltempo si abbatte su Miranese e Riviera: allagamenti a Salzano e Pianiga

MIRANESE - Il maltempo si abbatte sul Veneziano e in particolare nella zona della Riviera e del Miranese. Il potente acquazzone di questo pomeriggio ha provocato allagamenti soprattutto a Salzano: l'area del centro e della frazione di Robegano sono finite sott'acqua, in particolare strade e scantinati. Anche in Riviera gli effetti non sono mancati: i problemi più grossi, sempre in termini di allagamenti, si sono registrati a Pianiga. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, si valuta se ricorrere alla protezione civile per le situazioni più delicate.