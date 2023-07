Veneto. Dopo la tromba d'aria nuova allerta meteo: temporali, forte vento e grandine anche in pianura

VENEZIA - Dopo la tromba d'aria che ha colpito ieri la zona dolomitica, scatta in Veneto una nuova allerta gialla per criticità idrogeologica, e idraulica per forti temporali, su tutto il territorio, emessa dalla Protezione civile regionale, dalle ore 15 di oggi, 19 luglio, e fino alle ore 10 di domani, giovedì 20 luglio.