IL tesoro segreto di Felice Maniero condannato solo il cognato: 4 anni

VENEZIA - (g.l.a.) 4 anni e 10 per aver riciclato il tesoro dell'allora boss della mala del Brenta,per un ammontare di 11 miliardi di vecchie lire, pari a poco più di 5 milioni di euro. È la condanna che il gup ha inflitto ieri al dentista toscano, 61 anni, all'epoca cognato di Felicetto. I pm Paola Tonini e Giovanni Zorzi si erano battuti per ottenere una pena di 6 anni, ma si sono dichiarati ugualmente soddisfatti, in particolare per il riconoscimento delle finalità mafiose del reato, che comporta un carcere di alta sicurezza (attualmente è detenuto a).L'ex cognato di Maniero dovrà versare 14 mila euro di multa e il giudice ha ordinato la confisca di numerosi beni posti sotto sequestro disposta peraltro anche a carico di Felicetto e di eventuali prestanome. In relazione agli 11 miliardi riciclati, per i quali Di Cicco è, il gup ha invece dichiarato la prescrizione nei confronti dell'ex moglie del dentista,, sorella di Felice.