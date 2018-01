Veneziana perde il portafoglio con 1400 euro: restituito da pensionato

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

​SACILE (Pordenone) - Trova unall’interno della: dentro non ci sono documenti mae carte di credito., 61enne di,, pensionato, già maresciallo maggiore dell’Esercito Italiano di stanza presso il 7° reggimento Trasmissioni Slataper di Sacile, lo trova e losenza pensarci due volte alla stazione dei carabinieri di Sacile.Avvisa i militari dell'Arma di aver lasciato il suo numero di telefono al gestore del bar della stazione ritenendo che, probabilmente, la persona che aveva perso il portafoglio avrebbe chiesto informazioni proprio al bar. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 gennaio, Franco Di Resta è tornato in caserma, a Sacile, con P. D., 70 anni, una donna originaria del posto ma residente ache, chiedendo informazioni al bar della stazione, era risalita al benefattore. Al termine di tutti gli accertamenti, i carabinieri della stazione di Sacile, hanno riconsegnato il portafoglio, i soldi e le carte di credito allache ha ringraziato Franco Di Resta per il nobile gesto.