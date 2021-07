Infiltrazioni mafiose, in consiglio regionale istituito l'Osservatorio sulla criminalità organizzata

VENEZIA - Si è insediato oggi, a palazzo Ferro Fini, sede del consiglio regionale del Veneto, il nuovo Osservatorio regionale per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza. Il vicepresidente del consiglio regionale, Francesca Zottis, con delega alla legalità, ha aperto i lavori dando un inquadramento normativo e ricordando che l'articolo 15 della legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2012 «Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile» prevede l'istituzione, al consiglio regionale, dell'Osservatorio.

Tra i suoi principali compiti vi sono la raccolta e l'analisi di documentazione sulla presenza delle tipologie di criminalità organizzata e mafiosa italiana e internazionale nel territorio regionale e sulle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarla; l'elaborazione e la proposta al consiglio regionale di azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell'azione amministrativa.