SANTA MARIA DI SALA - È scomparsa alla vigilia dell’Immacolata Adelina Zin, 62 anni, la “Maestra del sole” della Scuola materna Maria Bambina di Caselle. Un fulmine a ciel sereno per la famiglia, ma anche per la comunità della frazione, dove la notizia si è sparsa velocemente.

Entrata in ospedale per un’operazione, pochi giorni fa, non ne è più uscita. Solo pochi mesi fa Adelina Zin aveva salutato i bambini e la sua scuola, per la meritata pensione, dopo decenni in cui ha cresciuto generazioni di salesi, con la dolcezza e il sorriso che l’hanno sempre caratterizzata.

Era chiamata maestra del sole dalla sezione dei bambini che le erano affidati, ma anche perché era un nome perfetto per le sue caratteristiche. Aveva iniziato a lavorare alla materna quando c’erano solo le suore, le laiche sono arrivate tutte dopo di lei, una dopo l’altra, qualcuna l’ha avuta persino come maestra, seguendo l’esempio nella professione a sua volta, e tutte facevano affidamento su di lei e la sua esperienza.

«La guardavi mentre era coi bambini, e rimanevi incantata: dolce, pacata, - racconta una delle maestre - Sapeva raccontare le storie in un modo speciale, che abbiamo tutte cercato di imitare. Aveva sempre le giuste parole e i giusti consigli. Era fatta per il prossimo: catechista, volontaria alla sagra, instancabile». «Mi piace ricordarla con il sorriso, accompagnato da qualche lacrima, che aveva il 27 maggio scorso, quando abbiamo festeggiato il suo pensionamento con la consegna di una targa. La comunità di Caselle perde una persona buona, un punto di riferimento”, dice di lei l’assessore all’istruzione, Giampietro Spolladore. Era stata per Adelina Zin una festa a sorpresa, che i bambini avevano preparato a sua insaputa. E anche l’ultimissimo giorno, a giugno, l’avevano attesa in fila in entrata per farle l’applauso, “un momento commovente in cui si è resa conto che davvero era il suo ultimo giorno di scuola”. Lascia il marito Roberto, i due figli Marco e Andrea.