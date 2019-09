​Pochi incassi. Buco di bilancio M9, strategia per svoltare

di Fulvio Fenzo

MESTRE - C'è chi lo dipinge come un Grande Malato, profetizzando perfino il peggio. Da fare gli scongiuri. Ma invece, a ben guardare, M9 è come un bambino che non riesce a crescere, perché nato prematuro o venuto al mondo troppo in fretta. Un bimbo bello, bellissimo, ma che ancora non ce la fa a reggersi in piedi sulle sue gambe. E adesso, che escono i numeri reali degli incassi dagli ingressi al museo del Novecento e le differenze da brivido tra ricavi previsti dell'intero distretto e le proiezioni reali per fine 2019: il 66 per cento (due terzi) in meno di introiti da museo e dalle mostre temporanee, con la Fondazione Venezia intervenuta in soccorso con una maxi-erogazione di 4,2 milioni di euro (3,55 milioni al Museo più 655mila euro al Distretto), oltre ai 110 milioni già investiti per realizzare il Polo M9. Di tutto questo si parlerà il 23 ottobre in un Consiglio generale straordinario convocato dal presidente