Lunga attesa per un tampone molecolare: fila di ore all'ex Giustinian

VENEZIA - E' una scena che si sta ripetendo da giorni quella a cui si assiste quando si passa di fronte al centro tamponi all'ex Giustinian, nelle vicinanze delle Zattere. La fila per sottoporsi al test molecolare, da parte di chi presenta dei sintomi riconducibili a Covid19, di chi è stato in contatto stretto con un positivo nei giorni precedenti e di chi ha deciso di sottoporsi precauzionalmente a tampone, per evitare di infettare familiari, parenti e amici, è iniziata questa mattina presto.

Le persone sono distribuite in un'unica fila, distanziate le une dalle altre e indossano la mascherina. L'azienda sanitaria in questo periodo ha potenziato i "punti tampone" ma si è di fronte ad un continuo mutare dell'emergenza. Ieri (3 gennaio) nel territorio Ulss3 le persone risultate positive, i cosiddetti "nuovi positivi", sono state 1.843. Qualche settimana fa se ne registravano qualche centinaio al giorno, mentre i tamponi eseguiti sono stati quasi 14mila.