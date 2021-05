Zaia: «Vaccini a chi ha patologie. Il 30 maggio arrivano 454mila dosi, privilegiare i giovani e gli operatori del turismo» Video

Il presidente Luca Zaia in diretta oggi, 24 maggio, per il consueto punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera con gli aggiornamenti su Covid e vaccinazioni in Veneto.

Ricordiamo che la scorsa settimana si è conclusa con un crollo dei contagi, ma anche con un calo nel numero delle vaccinazioni scese a 205mila, novantamila in meno rispetto alla prima settimana di maggio. I dati di sabato indicavano quasi 34mila dosi somministrate in una sola giornata, quindi quasi diecimila in meno rispetto al giorno precedente. Il totale delle dosi finora somministrate è di 2.520.000 e le persone residenti in Veneto che hanno già completato il ciclo vaccinale è del 16% della popolazione. Il 31% invece, pari a 1.713.000, ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid.

IL BOLLETTINO

Il Veneto ha registrato 150 nuovi casi di positività al Coronavirus nelle ultime 24 ore e 2 decessi. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 422.074, quello delle vittime a 11.530. Continua a scendere la pressione sugli ospedali, dove si trovano ricoverati 845 ​(-12) malati Covid, dei quali 749 (-12) nelle aree non critiche e 96, dato invariato, nelle terapie intensive. I soggetti positivi attualmente in isolamento sono 11.055 (-95). Con la giornata di ieri il Veneto ha superato i 10 milioni di tamponi fatti dall'inizio della crisi sanitaria, per l'esattezza 10.022.766.

REPORT CONTAGI IN VENETO---LEGGI E SCARICA

VACCINAZIONI

«Siamo primi in Italia per numero di vaccini effettuati: ieri ne sono stati fatti 34.339 e per quanto riguarda i 60enni siamo all'80% di vaccinati, mentre per i 50enni siamo al 70%. - dice Zaia - Ora apriremo posti per vaccinare coloro che hanno un'esenzione ticket per patologia, questo riguarda persone dai 16 anni in su. Inoltre il 30 maggio arriveranno 454mila vaccini in Veneto, quindi possiamo viaggiare a 50mila vaccini al giorno. E' su questo fronte una settimana decisiva. Laddove non si riesce a vaccinare è perché non abbiamo la certezza dei vaccini. Quindi abbiamo, ad oggi, prenotazioni fino al 16 giugno. Mentre in questa settimana disponiamo di 206mila dosi di vaccino».

SOMMINISTRAZIONI IN VACANZA

«L'approccio al vaccino varia a seconda della Regione in cui ci si trova. Quindi è impensabile fare accordi bilaterali tra le Regioni, perché noi dovremmo fare accordi con tutta Italia. Inoltre la maggior parte dei turisti in Veneto è straniera. Quindi serve una decisione nazionale per poter fare i vaccini in vacanza - dice Zaia - a me sembra un'ovvietà vaccinare i nostri turisti e sembrava anche una cosa semplice da fare, in realtà pare non sia così».

GIOVANI E OPERATORI TURISTICI

Il presidente del Veneto ha inoltre espresso il desiderio di privilegiare i giovani nelle vaccinazioni per permettere loro di circolare in sicurezza e anche annuncia la priorità per gli operatori del turismo.

«Non sarà per domattina, ma contiamo già dalla settimana del 30 maggio - dice Zaia -, se l'arrivo massiccio di dosi che attendiamo sarà confermato, a procedere alla vaccinazione dei circa 80mila operatori del turismo veneto a cui contiamo di aggregare i 35mila operatori e volontari dei centri estivi. Senza nulla togliere alle altre categorie stiamo valutando un'azione incisiva a supporto del settore del turismo. In Veneto il 10% del Pil del 2019, circa 18 miliardi di euro, derivava dall'attività turistica, una regione dove la presenza di stranieri è storicamente molto forte. Potere garantire strutture covid-free a i nostri ospiti nazionali e internazionali è un elemento strategico di ripresa per l'economia di tutta la regione».

VENEZIA E BIENNALE

«Sono stato all'inaaugurazione ufficiale della 17esima Biennale dell'Architettura con il presidente Fico e il ministro Franceschin e ho visto Venezia con molti turisti - dice Zaia - mi fa piacere perché è un importante segno di ripartenza».

TRAGEDIA

Il governatore del Veneto ha poi espresso vicinanza alla comunità piemontese e alle famiglie delle vittime per la tragedia della funivia che ha provocato quattordici morti.