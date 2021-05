Vaccini, in Veneto cambia l'intervallo fra la prima e la seconda dose: 35 giorni. Per chi è in vacanza o ha problemi logistici

Intervallo fra la prima e la seconda dose di vaccino anti Covid: in Veneto si cambia. La dottoressa Francesca Russo, della Direzione Prevenzione, ha diramato una nota nella quale viene spiegato che, come anticipato ieri dal presidente della Regione Luca Zaia, l'intervallo indicativo fra prima e seconda dose sarà di 35 giorni, ossia 5 settimane. L'indicazione - precisa la nota - è applicabile alle nuove vaccinazioni, mentre per le vaccinazioni già calendarizzate queste ultime potranno essere spostate solo in caso di prblemi significativi.

L'obiettivo è quello di avere i sette giorni successivi per dare la possibilità ai cittadini di riprogrammare l'appuntamento, nel caso in cui i veneti siano in ferie o abbiano altri impegni non prorogabili, o vi sia una momentanea carenza di dosi.

Per i trapiantati o affetti da patologia oncologica, rientranti nella categoria 1, la nota raccomanda di rispettare gli intervalli previsti in RCP (21 giorni per Comirnaty-BioNTech/Pfizer e 28 giorni per Covid-19 Vaccine Moderna), affinché sia efficace il prima possibile.