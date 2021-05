Zaia assente, in diretta l'assessore Lanzarin: «Veneto verso la zona bianca, Rt a 0.74 e incidenza 44.9 sui 100mila abitanti»

Luca Zaia assente dalla diretta oggi, giovedì 20 maggio 2021, le ultime notizie sulla pandemia da Covid in Veneto sono state date dall'assessore alla Sanità veneta Manuela Lanzarin. Il governatore è impegnato oggi con la visita a palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, il Generale di Brigata Fabrizio Parrulli. La ripartenza, con i suoi ostacoli, è la protagonista del dibattito nazionale e regionale, ieri il presidente ha parlato del coprifuoco come di un tabù da eliminare. Ma anche le vaccinazioni, che sembrano proprio entrate a regime (se gli arrivi di dosi non avranno intoppi), sono sempre sotto la lente di ingrandimento, tant'è che dal 16 maggio nel nostro territorio si partirà con le prenotazioni per tutti e si è anche cominciato a ragionare di somministrazioni per i turisti che verranno in Veneto.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 5milioni 273mila, test rapidi 4milioni 653mila. Sono 293 i nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore. Incidenza allo 0.90 %. Gli attualmente positivi in Veneto sono oltre 12mila. Ricoveri totali 903(-38), 99 nelle terapie intensive (-14), 804 in area non critica (-24). Sono 8 le vittime nelle ultime 24 ore.

Covid Veneto

Oggi il virus sta circolando in modo molto limitato ma non abbassiamo la guardia - ha ricordato Lanzarin -. L'impatto del virus è molto diverso, lo vediamo nell'incidenza ma anche nell'occupazione ospedaliera. Vi anticipo che i dati ci vedono con Rt a 0.74 (calcolato in base ai vecchi 21 parametri), in diminuzione rispetto alla settimana scorsa, incidenza 44.9 sui 100mila, quindi siamo sotto la soglia dei 50 casi e per passare in area bianca deve essere consecutivo per 3 settimane questo dato. Se verrà mantenuto passeremo in zona bianca il 7 giugno. L'incidenza ospedaliera è del 9% sia per le terapie intensive sia per le aree non critiche (settimana scorsa eravamo al 12%).

Vaccini

Ieri 34762 le dosi somministrati, siamo oltre i 2milioni e 156mila dosi somministrate. 637mila persone hanno completato il ciclo vaccinale - ha specificato Lanzarin -. 160mila dosi di Pfizer sono arrivate ieri e 18mila dosi di Moderna, e domani arriveranno 38mila dosi sempre di Moderna e 17mila dosi di Johnson&Johnson. e Ulss stanno monitorando i posti liberi, 50mila sono ancora liberi e disponibili, ci sono però segnalazioni di persone che non riescono a prenotarsi perché questi posti sono solo in alcune Ulss (trevigiana, scaligera e nella Ulss 7).

Conferenza delle Regioni

Servirà un incontro con il governo per capire i prossimi target delle vaccinazioni e la partenza delle vaccinazioni nelle aziende, per avere uniformità in tutta Italia. Faremo un punto tra i presidenti con il commissario Figliuolo.

Turismo

Ieri ho incontrato il mondo del turismo, arriveranno a Pentecoste i primi turisti stranieri, cercheremo di essere pronti per rispondere ad ogni domanda. Per le vaccinazioni di questo comparto, i lavoratori del turismo, occorre il via libera nazionale.

Green pass anche con una sola dose di vaccino?

L'assessore conferma che basta la prima dose e devono essere passati 15 gioni. «Le Ulss venete possono emettere il certificato già dopo questo periodo, come previsto dall'ultimo decreto».

Vaccini ai turisti?

Lanzarin ha precisato che si tratta di una questione trattata ieri in commissione Salute e oggi in Conferenza delle Regioni, accennata e rimandata per poter stabilire criteri nazionali. Il tema disponibilità vaccini, in questo contesto, diventa fondamentale. Si è parlato anche di tutto quello che è legato al green pass, compreso il costo dei tamponi per i cittadini. Sono incombenze economiche ma devono anche in questo caso esserci disposizioni nazionali.

Matrimoni in Veneto

Se dal 7 giugno saremo bianchi cosa succede? Occorre fare un approfondimento legislativo, ha commentato Lanzarin, «non dico niente per non essere imprecisa». Il nodo è: qualora venissero anticipate altre aperture questa condizione vale anche per le nozze? Occorre aspettare il parere legale.

Piscine coperte

«Le piscine coperte ripartono con la zona bianca», ha annunciato l'assessore Lanzarin.

No vax

Diciotto operatori socio-sanitari che si erano rifiutati di sottoporsi al vaccino anit-Covid sono stati sospesi dal lavoro alla "Pia Opera Ciccarelli", fondazione di San Giovanni Lupatoto (Verona) che gestisce nove strutture per anziani con 640 posti letto per non autosufficienti. Cosa ne dice l'assessore Lanzarin? «Diventa difficile sospendere personale perché c'è una carenza cronaca dei dipendenti. E' un problema che c'è, e siamo preoccupati, ma oggi la norma prevede questo».

L'incontro con il generale di Brigata Parulli

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha ricevuto oggi a palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, il Generale di Brigata Fabrizio Parrulli, in visita di commiato. L'alto ufficiale, dopo aver lasciato il Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale, è stato, dal 12 settembre 2019, Comandante della Legione Veneto. Ora si trasferisce a New York, dove assumerà l'incarico di consigliere militare e addetto per la difesa presso la rappresentanza permanente italiana presso le Nazioni Unite. Zaia ha ringraziato Parrulli per la preziosa opera in difesa della legalità portata avanti finora e gli ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico. Zaia e Parrulli si sono trattenuti a colloquio sui principali temi dell'attualità.

Il caso del piccolo Nicolò Martin

«C'è stato un incontro ieri, il direttore Dal Ben come azienda sanitaria comunicherà a breve le novità», ha annunciato l'assessore Lanzarin.