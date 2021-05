Zaia in diretta nel giorno del nuovo coprifuoco alle 23: «Vogliamo vaccinare i nostri turisti, il governo tolga i paletti»

Il presidente Luca Zaia, in diretta, oggi 19 maggio, per il consuento punto stampa dall'Unità di crisi nella sede della protezione civile di Marghera. Il governatore fornisce gli ultimi aggiornamenti sul contagio da Covid-19 e sulle vaccinazioni in Veneto.

Proprio oggi scatta il nuovo coprifuoco, spostato dalle 22 alle ore 23, e inizia il conto alla rovescia per entrare in zona bianca, passaggio che dovrebbe avvenire tra una ventina di giorni che garantirebbe di elimare i limiti imposti ora dagli orari.

BOLLETTINO

Nuovo record: 339 nuovi contagiati con un'incidenza di 0,96 sui tamponi effettuati e 8 morti in 24 ore. Gli attualmente positivi sono scesi a 13.620, in ospedale di sono 941 (-18) pazienti, dei quali 828 (-17) in area non critica e 113 (-1) in terapia intensiva. Il totale dei morti sale a 11.507 (+8).

VACCINAZIONI

«Abbiamo buoni risultati e i vaccini stanno dando ottimi risultati» commenta Luca Zaia. Nelle ultime 24 ore fatti più di 25mila vaccini. Sopra gli 80 il 97,8% della popolazione è vaccinata, dai 70-79 anni l'84% è già vaccinato, dai 60-69 siamo al 78%, dai 50-59 il 66% ha già fatto il vaccino o prenotato la somministrazione e tra i 40-49 siamo al 44%.

«Appello: ci sono 70mila posti ancora libere per fare vaccini a chi ha più di 40 anni. Mentre in magazzinio ci sono 80mila dosi. Chi non ha prenotato si faccia avanti».

DOSE AI TURISTI

«Il turismo per il Veneto è sacro e se qualcuno ha bisogno di fare il vaccino in vacanza noi vogliamo esserci, speriamo che il governo tolga i paletti».

Il presidente del Veneto si dice «convinto che i turisti vadano accolti a braccia aperte. Dobbiamo tutelarli e coccolarli in tutte le maniere. Il fatto che ci siano prenotazioni importanti significa che c'è un arretrato di voglia di Bel Paese che non vogliamo ignorare. Quante volte abbiamo parlato di vacanze sicure? È ora di dimostrarlo. Ricordiamoci che da noi vengono turisti fedeli, che quando tornano dalle nostre parti si sentono a casa. Un peccato perdere questo rapporto. Ritengo inoltre che il vaccino sia un farmaco e quindi non pernso che possiamo sottrarci a farlo a chi ce lo richiede».