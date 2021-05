Luca Zaia in diretta oggi, «Incidenza allo 0.87%, la più bassa mai avuta con l'infezione in corso»

Luca Zaia in diretta oggi, venerdì 21 maggio 2021, per le ultime notizie sul Covid in Veneto. La nostra regione si avvia, se i dati verranno confermati nelle prossime due settimane, verso la zona bianca. E con l'avvento del nuovo colore si dà il via libera anticipato anche alle riaperture delle piscine e alla celebrazione delle cerimonie, matrimoni in testa, mentre restano ancora chiuse le discoteche. La campagna di vaccinazione prosegue a ritmo serrato, sia per le prime che per le seconde dosi, in attesa del 16 giugno quando è stato prefigurato un "liberi tutti" per le prenotazioni. Intanto però scoppia il caso medici e infermieri no vax: in Veneto sono ancora 6mila quelli che non hanno ricevuto il vaccino.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 5milioni 287mila, test rapidi 4milioni 670mila. Sono 274 i nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore. Incidenza allo 0.87% . Gli attualmente positivi in Veneto sono 11.791. Ricoveri totali 868 (-35), 98 nelle terapie intensive (-1), 770 in area non critica (-34). «Sono 419 nelle terapie intensive in totale, covid e non covid, questo significa che comunque gli ospedali sono a pieno ritmo», ha precisato Zaia. Sono 14 le vittime nelle ultime 24 ore.

Covid in Veneto

«I morti avuti con il Covid superano quelli avuti nella seconda Mondiale, lo ha detto l'Oms, e che i morti nel mondo sono sicuramente superiori a quelli che sappiamo», ha affermato il governatore. «Noi siamo zona bianca, ma avendo cambiato le regole lo siamo di fatto ma non di diritto per adesso. Dobbiamo ancora stringere i denti, aiutati dalla macchina della Sanità veneta che funziona, che fa vaccini, che abbiamo ad oggi già inoculato 43mila dosi nelle ultime 24 ore e viaggiamo verso i 2 milioni e mezzo di dosi somministrate». Mai abbassare la guardia, portare sempre la mascherina, evitare assembramenti: le regole che Zaia ripete ogni giorno, «la mascherina sarà come l'ombrello, si porta con noi e si usa quando serve. Diventerà quasi un accessorio per noi».

Vaccini

Stanno andando bene, e ci aiutano a venir fuori da questo incubo: lo vediamo dai dati. Il 97,8% degli over 80 è vaccinato, l' 84,7% dei 70-79enni è vaccinato, l'80.1% dei 60-69enni è vaccinato - stanno recuperando -, sono al 68% i 50-59enni, sono al 46% i 40-49enni. A questi ultimi dico che ci sono ancora 43mila posti liberi.

Redistribuzione dei vaccini

«Non escludo una redistribuzione dei vaccini nelle Ulss, in alcune i vaccini sono esauriti in altre sono a disposizione, per vaccinare le persone», ha detto Zaia.

Esenzione ticket post Covid

Per chi ha postumi da Covid ha l'esenzione ticket per due anni, secondo me dovrebbe avere l'esenzione per sempre, lo dico chiaramente - ha sentenziato il governatore -. Metà dei positivi non ha avuto sintomi ma esistono pazienti che sono finiti in ospedale, con il respiratore e la terapia intensiva, e sono il 5, 7%. I postumi di questa patologia, se diventano invalidanti va riconosciuto il ruolo di questi reduci di quella che è una Terza Guerra Mondiale.

Sanitari no vax

Il 10% dei sanitari nazionali non si vuole vaccinare, ed è lo stesso dato che abbiamo noi - ha detto Zaia -, io dico che la vaccinazione è volontaria, poi c'è stato questo decreto che la impone. Il dipendente della sanità si trova con le regole cambiate in corso d'opera, non con le stesse con le quali è stato assunto: questo è un argomento legalmente molto problematico. Ho l'impressione che questo si trasformerà in un amre di scartoffie che durerà per anni, non è una questione facile e dal punto di vista etico sai che se sei nella sanità appena si parla di virus si parla di vaccini.