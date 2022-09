Luca Barbareschi, l'arrivo alla Mostra del Cinema di Venezia: «Arriva l'eretico al Lido»

«Arriva l'eretico a Venezia». Così Luca Barbareschi in barca viaggiando verso il Lido, dove parteciperà alla presentazione di The Palace, il nuovo film di Roman Polanski, da lui coprodotto, e nel quale ha una parte da attore. «E fra due mesi inizio a girare il mio nuovo film da regista, scritto da David Mamet, 'Il penitente', che gireremo tra New York e Roma con un cast internazionale», aggiunge l'attore nel video social.

