Can Yaman e Francesca Chillemi a Venezia, l'imbarazzo per le richieste dei fan: «Bacio, bacio» Video

Insieme a Venezia. Belli e sorridenti, Can Yaman e Francesca Chillemi sono sbarcati in laguna per la Mostra internazionale del cinema dove presenteranno la serie tv che li vede protagonisti: "Viola come il mare", che andrà in onda su Canale 5. I flash e i clic dei fotografi hanno immortalato il momento dell'arrivo dei due attori e, in sottofondo, non sono mancate richieste indelicate che hanno provocato evidente imbarazzo: «Bacio, bacio, bacio…» hanno urlato i fan.

Da tempo, ormai, impazzano i rumors sull'attore turco e l’interprete messinese per il presunto flirt vissuto sottobanco, dietro i riflettori. La questione è stata alquanto delicata, visto che la Chillemi da anni è legata all’imprenditore Stefano Rosso con il quale ha avuto una figlia nel 2016. A far scoppiare il caso fu Chi Magazine che, nel novembre scorso pubblicò degli scatti di Can e della Chillemi, visti uscire dallo stesso appartamento romano. Presumibilmente, secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, i due avevano trascorso la notte insieme. Ma i diretti interessati non si sono mai espressi, motivo per cui sul gossip è rimasto un alone di mistero.

In molti attendevano proprio la Mostra del Cinema di Venezia per vedeli insieme e provare a metterli in imbarazzo. Alla richiesta di un bacio da parte dei fan, Chillemi cha detto: «Ma va…» mettendo a tacere tutti. Qualcuno ha poi urlato una cosa ancor più indelicata: «Fate l’amore!» e, stavolta, è stato il divo turco a intervenire, liquidando la questione con una battuta, più o meno azzeccata: «Prossimo anno». Sembra che in laguna ci sia anche il compagno della Chillemi, che l’ha seguita a Venezia.

La presentazione di Viola come il mare si terrà martedì 6 settembre alla 79esima edizione del Festival di Venezia. All’appuntamento, oltre ai due attori protagonisti, parteciperà il regista Francesco Vicario. Viola come il mare è una serie light crime che consta di 6 puntate da 100 minuti ed è tratta dal romanzo "Conosci l’estate?" Di Simona Tanzini. Sarà disponibile a partire dal 30 settembre 2022, in prima serata, su Canale 5.