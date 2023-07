LIDO - Erano intervenuti, inizialmente, per un codice rosso. Quella lite tra coniugi in via Famagosta, infatti, aveva attirato l'attenzione della polizia locale per i toni decisamente poco moderati: dalla finestra, in strada, erano volati televisori e mobili. Un caos, nel cuore del pomeriggio di un caldo lunedì, che aveva attirato l'attenzione di vicini e turisti. La pattuglia dei vigili, però, una volta in casa, ha capito subito che lì evidentemente non c'era solo la lite da controllare.

LA SCOPERTA

Qualche traccia di marijuana, in giro, ha convinto gli operatori a chiedere l'intervento dell'unità cinofila. E così l'intero vicinato ha visto arrivare i cani antidroga che si sono fatti largo nell'appartamento. Non ci hanno messo molto a scovare quello che gli agenti sospettavano fosse nascosto da qualche parte: in tutto, tra marijuana ed hashish, è stato sequestrato un chilo di stupefacente. L'uomo, un 50enne italiano, residente al Lido, è stato quindi arrestato e portato in carcere a Santa Maria Maggiore in attesa dell'udienza di convalida.

L'anno scorso la polizia locale ha arrestato oltre ottanta persone per spaccio di stupefacenti, a cui si aggiungono oltre 200 denunce a piede libero. Tra sequestri amministrativi, giudiziari e rinvenimenti di droghe diverse, la polizia locale ha fatto trecento attività, che corrispondono a più quattro chili di droga a fine anno. E poi, un centinaio di persone segnalate alla Prefettura come assuntori più 130 consumatori ai quali è stato fatto l'ordine amministrativo di allontanamento. Quest'ultimo è stato inserito nel Regolamento di polizia urbana durante l'ultima revisione e prevede per chi compra o vende droga in strada 450 euro di sanzione, ordine di allontanamento per 48 ore, segnalazione alla Prefettura e al Ministero degli Interni oltre al ritiro della patente.