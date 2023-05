Cavarzere. Lui, lei e l'altra: marito violento ferisce la moglie. Ricoverata in ospedale

CAVARZERE - Un uomo di cittadinanza marocchina residente a Cavarzere ha ferito la moglie. Dalle prime informazioni la lite è nata perchè la donna gli contestava una relazione con un'altra. La donna è stata malmenata e colpita anche con un coltello. Portata in ospedale è stata giudicata guaribile in 40 giorni. Indagano i carabineri. La moglie si trova ricoverata in ospedale ad Adria. Essendo le ferite sotto i 40 giorni, serve la denuncia della moglie per poter procedere contro il marito violento.