VENEZIA - Sono stati 805 gli studenti che hanno preso parte oggi in Piazza San Marco alla cerimonia di laurea dei corsi di laurea triennale dell'Università Cà Foscari di Venezia.

L'evento, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, si è svolta in due sessioni, la prima alle 11, la seconda alle 16. Come da tradizione la cerimonia si è conclusa con il lancio in aria del tocco da parte degli studenti.