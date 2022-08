Jesolo Turismo, Eleonora Baldo presidente, prima volta per una donna. Il nuovo Cda

JESOLO - Eleonora Baldo eletta alla guida di Jesolo Turismo Spa. Lo ha deciso oggi il Cda dopo l'assemblea dei soci (alla presenza del sindaco Christofer De Zotti, con il vice sindaco Luca Zanotto, quindi il presidente Aja, Pierfrancesco Contarini, ed il presidente di Confcommercio, Angelo Faloppa). Si tratta di una svolta storica per la società nata nel 1983 inizialmente per la gestione dei servizi di salvataggio (caso, allora, unico in Italia di Spa a partecipazione pubblico-privata) e che ora si occupa anche della gestione del Camping International a 5 stelle, della Darsena International, gli stabilimenti Oro Beach e Green Beach, del Palazzo del Turismo; e che è parte attiva anche nella promozione turistica e nella gestione di alcuni grandi eventi che si svolgono in città. In quasi 40 anni di attività è, infatti, la prima volta che la carica più importante viene ricoperta da una donna, così com’era avvenuto qualche anno fa con la nomina di Claudia Davanzo a direttore della stessa Jesolo Turismo.

Chi è Eleonora Baldo

Eleonora Baldo, 36 anni, è laureata in Scienze politiche, magistrale in Politica internazionale e diplomazia. Proviene da una famiglia jesolana che, per molti anni, ha lavorato nell’ambito della ristorazione. Ha collaborato anche alla promozione del territorio partecipando alle principali fiere internazionali con il Consorzio JesoloVenice. Lavora come marketing manager per un'azienda impegnata nel settore dell'informatica e della tecnologia. «Sono orgogliosa per questa nomina e felice di tornare a Jesolo per contribuire alla crescita della città»; sono le prime parole della neo presidente Eleonora Baldo.

Il nuovo consiglio di Jesolo Turismo Spa

E' composto dai 5 consiglieri nominati per effetto del decreto del sindaco: oltre a Eleonora Baldo, Martina Spadotto, Roberto Tagliapietra, Alessandro Cattelan e Lorenzo Pasini. Gli altri consiglieri di parte Aja sono: Pierfrancesco Contarini (che è anche vice presidente della società), Matteo Rizzante e Giovanni Fregonese, quest’ultimo con gradimento del socio Confcommercio, nominati dall’assemblea dei soci dello scorso 18 maggio; quindi Francesca Bonalberti, nominata il 25 agosto, in sostituzione di Alberto Maschio, dimessosi dalla carica in quanto entrato nella giunta comunale, in qualità di assessore al turismo, al demanio e alla comunicazione. L’assemblea, accogliendo il nuovo presidente ha, inoltre, ringraziato il suo predecessore Alessio Bacchin per l’ottimo lavoro svolto in Jesolo Turismo e per i brillanti risultati conseguiti nei suoi 5 anni di mandato. Bacchin che ha dovuto gestire uno dei momenti più difficili nella storia della società (e non solo), con i due anni di pandemia.