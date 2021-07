Jesolo, tutti i servizi in un Qrcode sotto l'ombrellone

JESOLO - «Il nostro obiettivo è quello di aumentare i servizi per i nostri ospiti, ad ogni livello, anche con i nuovi strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. E questo progetto va in quella direzione». Così il presidente di Federconsorzi Arenili Jesolo, Renato Martin, ha esordito presentando il nuovo progetto "Un mondo di servizi in un qrcode", avvenuto nella sala conferenze dell’hotel Ermitage. Sarà come avere a disposizione un piccolo mondo di servizi, in modo semplice ed immediato. Tutto questo grazie ad un progetto realizzato da Federconsorzi Arenili e l’agenzia di comunicazione Next Italia (con Confcommercio che ha messo a disposizione il tecnico) e accessibile proprio da questi giorni. Il qrcode verrà posizionato in tutti i 40mila ombrelloni lungo i quasi quindici chilometri di spiaggia. «Grazie a questa piattaforma – continua Martin – con un semplice click è possibile accedere a tutte le informazioni della città, anche in lingua inglese e tedesco; cosa che il turista chiede, soprattutto appena arriva in città ed ancora non si è orientato sui vari servizi e opportunità». «Da aggiungere – spiega Sergio Stocco, di Next Italia – che questa piattaforma non è statica, ma può essere continuamente aggiornata ed implementata nei contenuti».

LE REAZIONI

Soddisfatta l’amministrazione comunale, presente con gli assessori Giovanni Battista Scaroni (alla cultura e sistemi informatici) ed Esterina Idra (demanio). «Tutto ciò che aiuta il turista a vivere meglio la vacanza, è visto con grande favore da parte nostra. Con questo qrcode si semplifica la fruizione dei servizi al turista, oltre a evitare di dovere promuoverli attraverso la stampa di locandine e brouchure». Per l’assessore regionale Francesco Calzavara, si tratta di una piattaforma replicabile a livello veneto. «Penso a quanto questa piattaforma riesca a fare capire quanto è forte Jesolo ed a come possa fare altrettanto per tutto il Veneto. Un progetto del genere può e deve implementarsi a livello regionale. Dopo la sperimentazione di questa estate, lo sforzo sarà quello di poterla mettere a disposizione in tutte le località, anche di montagna e città culturali».

I SERVIZI DELLA PIATTAFORMA

E’ possibile conoscere il lavoro svolto dallo stabilimento per quanto riguarda la sanificazione e la certificazione Blue Zone e persino quando è stata fatta nell’ombrellone che si sta utilizzando. Ma non solo è possibile prenotare l'ombrellone, stare in contatto diretto con i negozi e gli esercenti, ma senza andare direttamente da loro, accedere al sito, che permette di sfogliare la rivista, come già abitualmente si poteva fare da anni, ma anche alle news di giornata e agli audio articoli, in italiano, tedesco ed inglese. E ancora ascoltare dell’ottima musica sotto l’ombrellone, con le migliori hit del momento e entrare nel sito ufficiale della Guardia Costiera per avere tutte le informazioni utili per la navigazione. Saranno inseriti anche tutti i numeri utili di emergenza, così da potervi accedere in modo semplice ed immediato.