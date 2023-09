JESOLO - E’ entrato nel locale come una furia, seminando il panico e distruggendo qualsiasi cosa gli capitasse tra le mani. Momenti di grande paura sabato notte al Boe Public House, il noto locale che si trova alle spalle di piazza Mazzini. E’ quanto accaduto poco prima delle 2, quando un uomo, un cittadino tunisino di 24 anni, è entrato nel pub a torso nudo mettendo letteralmente a soqquadro il locale. Secondo unna prima ricostruzione il giovane è entrato nella birreria fiondandosi in un primo momento dietro al bancone, urlando e scaraventando a terra delle bottiglie e dei bicchieri. Il tutto sotto gli occhi sgranati del personale e a quelli dei clienti, che appena hanno capito quanto stava accadendo sono scappati all’esterno. Sbigottiti e interdetti da quanto stava succedendo sotto ai loro occhi, gli addetti del locale, compresa una ragazza, hanno cercato di calmare l’uomo. Inutilmente.

IL CAOS

Dal banco il cittadino tunisino si è infatti spostato in pochi secondi nell’angolo giochi, salendo sopra ad un tavolo strappando due lampadari appesi al soffitto, quindi mandando in frantumi una televisione da 70 pollici e danneggiando la consolle della playstation. Vani anche in questo caso i tentativi di fermarlo. A quel punto è tornato dietro al banco completando la devastazione e continuando ad inveire contro le persone che erano nel locale. Ed è stato in quel momento che gli addetti del bar sono riusciti a immobilizzarlo, impedendogli di creare altri danni. Immediato, nel frattempo, l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto, in pochi minuti è arrivata una volante del locale commissariato e un’ambulanza del 118. L’uomo è stato quindi bloccato, sedato e trasferito all’ospedale di Jesolo. Successivamente ha passato la notte in commissariato dov’è stato foto-segnalato. Nei suoi confronti ora sono scattati tutti gli accertamenti del caso.

Grande, comprensibilmente, lo spavento tra i presenti. Chi ha assistito alla scena ha definito il giovane in stato di forte alterazione e per questo completamente fuori controllo. Notevole l’amarezza per i gestori del locale ai quali non è restato altro che chiudere il bar, mettendosi subito al lavoro per riparare i danni. Nelle prossime ore formalizzeranno una denuncia. Non è escluso che venga denunciato all’autorità giudiziaria anche per resistenza a pubblico ufficiale. Proprio sabato sera era stato segnalato un uomo girare in bicicletta nella zona di piazza Aurora, sempre dimostrandosi alterato. Non è dunque escluso che si tratti della stessa persona.