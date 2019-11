Mareggiata a Jesolo, sparita la spiaggia e gravi danni agli alberghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO - Ieri sera, tra le 20 e le 22, il mare ha superato in più punti gli accessi al mare arrivando a lambire anche il centro città, compresa via Baifle. La prima zona ad andare sotto è stata via Carducci, alle spalle di piazza Aurora. Poi è toccato a piazza Mazzin, piazza Milano e a vari accessi al mare di viale Oriente, in zona pineta. Questo ha comportato che una cinquantina di hotel fronte mare si sono ritrovati con gli scantinati allagati. Rovinati anche i chioschi. Ingentissimi i danni sulla spiaggia tra la torre Merville e la foce del Piave. Il mare ha eroso l'arenile.