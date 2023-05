JESOLO - Oltre tremila iscritti provenienti da 64 Paesi. Conto alla rovescia per la terza edizione di Ironman 70.3 Venice-Jesolo in programma domenica a Jesolo con il coinvolgimento di Eraclea e Cavallino-Treporti. Il via, come da tradizione, avverrà sulla Spiaggia del Faro. Gli italiani rappresentano circa il 40% del totale degli iscritti, il restante 60% proviene da tutto il mondo, con il gruppo più numeroso rappresentato da atleti tedeschi, inglesi, austriaci, svizzeri e francesi e iscritti anche da Canada, Israele, Colombia, Hong Kong e Messico. E non solo: seguendo il pieno dello spirito sportivo in gara ci saranno anche atleti ucraini e russi.

GLI ATLETI

Quest'anno la gara è dedicata solo ad atleti age-group (amatori); nell'edizione 2022, dove erano presenti gli atleti professionisti, l'italiano Alessandro Fabian (testimonial di questa edizione) aveva tagliato per primo il traguardo in 3:41:06, la più veloce tra le donne era stata l'atleta inglese Lucy Byram in 4:09:48. La gara si svolgerà con la prima frazione di nuoto: 1900 metri nelle acque antistanti il Faro dove verrà allestito anche il villaggio degli organizzatori. Gli atleti dovranno compiere un unico giro antiorario. Quindi il percorso di ciclismo disegnato su unico giro di 90 chilometri che è totalmente pianeggiante e caratterizzato da rettilinei dove si potrà raggiungere anche il proprio "Personal Best". Si attraversa il Comune di Cavallino-Treporti costeggiando la laguna. Tornando indietro si costeggia l'abitato di Jesolo, Cortellazzo e il Comune di Eraclea. L'ultima frazione, di 21,2 chilometri, sarà di corsa in 3 giri caratterizzati da un lungo rettilineo di circa 2,5 chilometri per poi svoltare verso il lungomare di Jesolo da percorrere in senso inverso fino alla Spiaggia del Faro dove è posizionato il giro di boa. Al termine del terzo giro una passerella porterà gli atleti all'ingresso del traguardo posizionato direttamente in spiaggia.

GLI ORGANIZZATORI

«È il primo anno commenta Andrea Camporesi, direttore organizzativo - che mostriamo tutti i muscoli dell'evento, che finalmente si tiene nella sua collocazione originaria. Agli atleti viene offerta una grande potenzialità, quella di fare il proprio record: abbiamo il percorso più veloce al mondo, visto che è completamente senza dislivelli. Tutti cercheranno di battere il proprio record ed è per questo che abbiamo più del 60% di stranieri».

FESTA IN CITTÀ

Grande l'attesa in città, come ha confermato il sindaco Christofer De Zotti. «Questo è un evento che si consolida dice In questo terzo anno raggiungiamo le aspettative, sia a livello temporale che nei numeri, nate quando è stata avviata la collaborazione. Oggi Ironman 70.3 è diventato un grandissimo evento che si base su uno sforzo organizzativo enorme. Siamo convinti che porterà un grande ritorno di indotto e d'immagine: certo, qualche disagio ci sarà, ma i benefici saranno maggiori».