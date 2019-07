di Davide De Bortoli e Fabrizio Cibin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN DONÀ-MUSILE (VENEZIA) - E adesso si faccia giustizia. Questo chiedono i genitori dei quattro ragazzi morti a Jesolo senza colpe , a causa di un'auto che li ha speronati . E questo chiede anche il padre di Giorgia Diral, l'unica superstite . Che è ovviamente felice di poter ancora abbracciare la figlia, ma ancora sotto choc per la sorte toccata agli amici della ragazza. Tanto da sentirsi come un papà che ha perso quattro figli.«Mi auguro - ha detto ieri ai giornalisti Paolo Diral, il papà di Giorgia - che la giustizia faccia la sua parte nei confronti della persona che ha provocato l'incidente. Ed ora vorrei incontrare quei due giovani che si sono tuffati nel tentativo di salvare i nostri ragazzi: è memorabile sapere che ci sono persone che non si girano dall'altra parte quando vedono qualcuno in difficoltà».