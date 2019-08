Dramma in spiaggia, 25enne si tuffa e non riemerge, ricerca disperata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO -. Un giovane di 25 anni, straniero, che è entrato in acqua tuffandosi dal pedalò in cui si trovava insieme con amici, in corrispondenza della torretta 17 di via Bafile, non è più stato visto riemergere. L'allarme è stato dato immediatamente, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con i sommozzatori, che stanno in questo momento - sono le 16.47 di oggi 15 agosto - perlustrando l'area con imbarcazioni e con l'uso dell'elicottero giunto da Venezia, alla ricerca del giovane.IN AGGIORNAMENTO