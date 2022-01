Jesolo si candida a città europea dello sport nel 2025

JESOLO - La presidenza di Aces Italia ha accolto la candidatura di Jesolo quale European City of Sport per l'anno 2025. Ora il Comune dovrà redigere un approfondito e dettagliato dossier, cui seguirà la visita di tre giorni della Commissione, che avrà luogo entro il 30 settembre 2023. A quel punto non resterà che attendere l'esito della valutazione. Lo rileva una nota del Comune di Jesolo. La presidenza di Aces Italia ha riconosciuto le potenzialità logistiche della città ma anche le capacità dimostrate durante lo svolgimento di raduni nazionali e internazionali.