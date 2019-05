​«Troppi pullman in via Bafile». Comune pronto alla linea dura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

JESOLO - «Troppi pullman in transito lungo via Bafile». Non c'è pace per la via che attraversa l'intera città. Dopo le polemiche sul transito dei risciò a far discutere adesso sono i bus turistici che percorrono la via centrale del lido. Spesso intralciando il traffico, e rimanendo in sosta sulla carreggiata stradale per far scendere i turisti, costringendo così gli automobilisti a pericolose manovre. Senza dimenticare i bus in transito anche nell'isola pedonale o quelli parcheggiati davanti...