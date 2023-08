JESOLO - Dalla Lombardia a Jesolo per spacciare Mdma in pista: sono stati bloccati e arrestati con 55 dosi di ecstasy in tasca. Erano in due di 28 e 29 anni. A stringere loro le manette ai polsi sono stati i carabinieri della locale stazione allertati dal personale di sicurezza de Il Muretto. «Sono orgoglioso dei miei dipendenti - spiega Samuele Bucciol, uno dei tre titolari del locale - perché hanno notato l'atteggiamento sospetto di quei ragazzi e li hanno tenuti d'occhio intuendo che non fossero in sala solo per divertirsi e ballare. Così hanno chiamato il 112 e i militari procedendo con i controlli hanno confermato che i sospetti erano più che fondati». «Su questo fronte - aggiunge Bucciol - la nostra attenzione risulta massima. Noi offriamo occasioni di sano svago per i giovani e soggetti del genere non li vogliamo. Oltre a essere delinquenti mettono a rischio anche la salute dei nostri clienti e non lo permettiamo».

PROTOCOLLO

L'operazione portata a termine venerdì notte si inserisce all'interno del protocollo sottoscritto tra la Prefettura, i gestori delle discoteche e i Comuni delle località turistiche balneari, con l'obiettivo di consentire una collaborazione più efficace tra le parti al fine di favorire la cultura della legalità e delle buone prassi.

Sempre in questo ambito per tutto il mese di agosto saranno predisposti servizi mirati nelle piazza principali e negli eventi e locali di maggior richiamo, nonché specifici servizi anti-borseggio e anti-abusivismo commerciale lungo le spiagge del litorale.

I due presunti spacciatori sono comparsi ieri mattina davanti al giudice del tribunale Venezia che ha convalidato l'arresto per poi rimetterli in libertà in attesa del processo, che è stato rinviato su richiesta dei difensori.

TAXI GRATIS

Ieri sera Il Muretto ha inoltre inaugurato il servizio sperimentale, voluto dal ministero alle Infrastrutture, che prevede la corsa gratis in taxi per rientrare a casa in piena sicurezza.

La discoteca di Jesolo infatti è fra e sei scelte il tutta Italia per testare tale opportunità tesa a prevenire e scongiurare le cosiddette "stragi del sabato sera". Come funziona? I giovani che lo desiderano possono sottoporsi all'alcoltest a cura degli operatori del Sert che stazionano all'esterno della struttura e nel caso di risultato positivo possono richiedere il taxi che li porterà alle rispettive abitazioni e sarà ristorato con un apposito voucher per il pagamento della corsa.

Il tutto avviene su base volontaria, di qui l'importanza di sensibilizzare e responsabilizzare soprattutto i giovani, ma anche le loro famiglie, a non mettere a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri. A Jesolo sono 14 i conducenti con licenza di taxi.