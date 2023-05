JESOLO - «Se l'attuale Amministrazione è contraria ad Ironman lo dica chiaramente e senza dare colpe a chi amministrava la città fino allo scorso anno». Grandi eventi in città, dopo i disagi lo scontro diventa politico. Le parole sono quelle dell'ex sindaco Valerio Zoggia, attuale capogruppo di Forza Italia, che ha voluto lanciare un duro attacco alla maggioranza del sindaco De Zotti. Ancora una volta a far discutere è l'evento Ironman 70.3 Venice-Jesolo, l'evento in programma oggi, 7 maggio 2023, con il coinvolgimento dei comuni di Eraclea e Cavallino-Treporti, una manifestazione voluta dalla precedente amministrazione e portata in città con un contratto triennale in scadenza proprio quest'anno. Nelle due precedenti edizioni l'evento si è svolto sempre a fine stagione, il primo anno per effetto del covid e la scorsa estate per evitare la concomitanza con le elezioni Amministrative. Quest'anno, invece, l'evento si terrà nella sua collocazione originaria, a maggio come richiesto dagli organizzatori.



LA RICHIESTA

In molti però hanno chiesto per il futuro di posticipare l'evento, considerando la collocazione a settembre meno impattante. In questo senso venerdì scorso sono arrivate una serie di proteste per le strade bloccate visto l'allestimento dei due sovrappassi che consentiranno l'attraversamento degli atleti, e i contemporanei lavori lungo via Levantina. «Il sindaco De Zotti attacca Zoggia ha detto che l'evento viene organizzato in questo momento dell'anno perché deciso dalla precedente amministrazione e che per il futuro verranno fatte delle valutazioni. Nella realtà quando ci era stata proposta questa manifestazione, con un accordo triennale, furono gli organizzatori a chiederci di allestirla a maggio in quanto inserita in un calendario di gare internazionale. Il primo anno per il covid c'è stato il posticipo, lo stesso è accaduto lo scorso anno, per altro con qualche difficoltà, vista la concomitanza con le elezione. Quest'anno viene fatta nel suo periodo originario e puntualmente vengono segnalati dei minimi disagi: anziché dare le colpe all'amministrazione precedente, quella attuale poteva attivarsi per tempo per evitare dei problemi, in fondo bastava davvero poco». Con l'accordo triennale arrivato in scadenza, il capogruppo di Forza Italia invita il sindaco a chiarire le intenzioni per il futuro. «Io non ho dubbi prosegue Zoggia questo evento va confermato visto il ritorno d'immagine che permette di ottenere alla nostra città. Se il sindaco De Zotti ha altre idee, o dubbi, lo dica e lo chiarisca, ma senza dare colpe a chi ha amministrato prima di lui».

Sempre sui grandi eventi, l'ex sindaco non risparmia poi un attacco all'assessore al Turismo Alberto Maschio. «Fino ad un anno fa conclude Zoggia -, quando ricopriva il ruolo di presidente dell'Associazione jesolana albergatori, non faceva altro che criticare i nostri grandi eventi, sollecitando la necessità di avere più manifestazioni importanti. La realtà dei fatti è che l'attuale Amministrazione continua ad organizzare solo le nostre manifestazioni, non c'è nulla di nuovo. Ormai stanno amministrando la città da quasi un anno, è arrivato il tempo di vedere qualche novità». Per quanto riguarda l'Ironman di oggi, gli iscritti sono oltre 3mila e provengono da 64 nazioni. Gli italiani rappresentano circa il 40% del totale degli iscritti, il restante 60% proviene da tutto il mondo, con il gruppo più numeroso rappresentato da atleti tedeschi, inglesi, austriaci, svizzeri e francesi. In gara anche atleti ucraini e russi. Il via, come da tradizione, avverrà sulla spiaggia del faro alle 7.30.