Scie di inquinamento in acqua davanti a Malamocco e agli Alberoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA -delle acqua in. In mattinata è stato allertata la Capitaneria di Porto che, arrivata sul posto con imbarcazioni e con l'aiuto dell'elicottero dei vigili del fuoco, ha trovatper ora sconosciute sullo specchio acqueo. Immediato l'impiego dele il prelievo di campioni per le, coordinate dall'. Secondo i primi riscontri già nel pomeriggio le sostanze erano in fase di discioglimento e non vi sarebbero stati danni per l'ecosistema marino, si attendono comunque i risultati definitivi delle analisi. Nel frattempo si indaga sullein zona.