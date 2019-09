Beccato dai carabinieri, il pusher tunisino ingoia la droga: ma gli va male

MARTELLAGO - Sorpreso dai carabinieri mentre vendeva droga ad un giovane cliente, lo spacciatore tunisino spalanca la bocca e ingoia in un istante due involucri interi di droga. È successo a Martellago, nella tarda serata di ieri 18 settembre. Insospettiti dal via vai di giovani, e in particolare riconoscendo un noto giovane tossicodipendente residente sulla castellana, quando questi si è avvicinato al tunisino i carabinieri hanno intimato l'alt ai due. Ma il tunisino, T.S, di 27 anni, in Italia senza fissa dimora e già noto per precedenti legati allo spaccio, appena ha visto i carabinieri con mossa fulminea ha ingoiato gli involucri di droga. Forse credeva così di far sparire le prove, ma gli è andata male. Bloccati entrambi, i carabinieri hanno hanno portato lo spacciatore all'ospedale di Mirano, anche al fine di tutelarne la salute. L'esame diagnostico ha infatti accertato la presenza, nello stomaco del tunisino, di due corposi involucri, per fortuna apparentemente intatti. Il tunisino è piantonato all'ospedale fino all'espulsione degli involucri e alle analisi del loro contenuto. Lo spacciatore è stato dichiarato in arresto. per il giovane tossicodipendente, invece, l'ennesima segnalazione alla Prefettura.

